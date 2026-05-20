È stato presentato un nuovo progetto calcistico dedicato ai giovani di Vieste, con l’obiettivo di offrire un'opportunità di crescita attraverso lo sport. Due figure di spicco nel settore hanno condiviso dettagli sui programmi e le iniziative previste, sottolineando come l’attività non si limiti alla formazione sportiva, ma miri anche a sviluppare competenze civiche e sociali. Il progetto rappresenta un punto di partenza per un percorso che coinvolge i ragazzi del territorio, con un’attenzione particolare alla crescita personale e alla formazione di cittadini consapevoli.

OLTRE IL RETICOLATO: IL SOGNO CHE DIVENTA CASA. NASCE IL NUOVO PROGETTO CALCISTICO PER I GIOVANI DI VIESTE Domanda: Francesco, le vostre parole sui social hanno infiammato la piazza. Francesco Sollitto: Nasce da un fuoco sacro che non si è mai spento! Per anni abbiamo guardato i ragazzi di Vieste e del Gargano sognare davanti a un pallone. Sentivamo l'obbligo morale di dare loro qualcosa di immenso, che andasse oltre i novanta minuti di gioco. Questo non è un semplice club: è la risposta a un bisogno profondo di futuro. Partiamo ora perché i tempi sono maturi e la nostra determinazione è incrollabile! Domanda: Angelo, tu hai parlato di "valori veri" in un calcio moderno che spesso li dimentica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nasce un nuovo progetto calcistico per i giovani di Vieste

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