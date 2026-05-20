Nasce l’app BeFrancavilla realizzata dagli studenti del liceo Volta
Gli studenti della seconda classe del liceo scientifico “A. Volta”, indirizzo scienze applicate, hanno creato un’app chiamata BeFrancavilla. La realizzazione del progetto è stata guidata dalla professoressa Barbara Monteleone e supportata dal docente di Informatica Fabio Giancristofaro. L’app è stata sviluppata con l’obiettivo di mettere in risalto e condividere aspetti della località di riferimento. La progettazione ha coinvolto gli studenti in attività di programmazione e ideazione.
Gli studenti della 2C del liceo scientifico “A. Volta”, indirizzo scienze applicate, guidati nell’idea del progetto dalla professoressa Barbara Monteleone e sostenuti dal professore di Informatica Fabio Giancristofaro, hanno sviluppato BeFrancavilla, un’app pensata per valorizzare e raccontare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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