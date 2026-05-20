Nasce l’app BeFrancavilla realizzata dagli studenti del liceo Volta

Gli studenti della seconda classe del liceo scientifico “A. Volta”, indirizzo scienze applicate, hanno creato un’app chiamata BeFrancavilla. La realizzazione del progetto è stata guidata dalla professoressa Barbara Monteleone e supportata dal docente di Informatica Fabio Giancristofaro. L’app è stata sviluppata con l’obiettivo di mettere in risalto e condividere aspetti della località di riferimento. La progettazione ha coinvolto gli studenti in attività di programmazione e ideazione.

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