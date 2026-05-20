Nasce i-broS™ la tecnologia che protegge l’identità delle aziende per governare l’AI

A Milano, durante la AI Week, è stata presentata i-broS™, una tecnologia brevettata progettata per proteggere l’identità delle aziende nel settore dell’intelligenza artificiale. La soluzione mira a risolvere il problema della crisi di identità delle AI aziendali, assicurando che le applicazioni siano conformi alle normative europee. Inoltre, il sistema permette di ridurre i costi operativi fino all’88 %. La presentazione si è svolta sul palco principale dell’evento, attirando l’attenzione di professionisti e aziende del settore.

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