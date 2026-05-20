Nasce i-broS™ la tecnologia che protegge l’identità delle aziende per governare l’AI
A Milano, durante la AI Week, è stata presentata i-broS™, una tecnologia brevettata progettata per proteggere l’identità delle aziende nel settore dell’intelligenza artificiale. La soluzione mira a risolvere il problema della crisi di identità delle AI aziendali, assicurando che le applicazioni siano conformi alle normative europee. Inoltre, il sistema permette di ridurre i costi operativi fino all’88 %. La presentazione si è svolta sul palco principale dell’evento, attirando l’attenzione di professionisti e aziende del settore.
Debutta a Milano, sul palco della AI Week, la tecnologia brevettata che risolve la crisi d’identità delle AI aziendali, garantendo la conformità alle leggi europee e un taglio dei costi dell’88 %. Oggi il dibattito globale sull’intelligenza artificiale sta vivendo una profonda evoluzione. Non ci chiediamo più soltanto cosa l’AI possa fare, ma come debba comportarsi quando agisce a nome nostro. Stiamo infatti superando l’era dei semplici assistenti virtuali per entrare in quella degli “agenti autonomi”: veri e propri collaboratori digitali a cui le aziende delegano compiti complessi come negoziare, vendere o gestire clienti. In questo scenario, il rischio più grande per un’impresa non è più la semplice “allucinazione” dei dati, ma quella che gli esperti chiamano Identity Drift (la deriva identitaria). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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