Nasce ’Belvedere Alex Zanardi’ Il luogo del cuore del campione
A Castiglione della Pescaia è stato inaugurato il ‘Belvedere Alex Zanardi’, un nuovo punto panoramico dedicato al campione. Il Comune ha deciso di intitolare questa area all’atleta, che ha avuto un ruolo importante nella comunità locale. La struttura si trova in una posizione elevata, offrendo una vista sulla costa e sul mare. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di autorità e cittadini, con l’obiettivo di celebrare la memoria e il contributo di Zanardi.
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Castiglione della Pescaia avrà il ‘ Belvedere Alex Zanardi ’. Il Comune ha individuato il luogo da intitolare al suo cittadino onorario, il campione paralimpico, figura straordinaria dello sport italiano e internazionale, simbolo universale di coraggio, resilienza e rinascita. L’annuncio è stato dato in consiglio comunale dalla sindaca Elena Nappi e la proposta è stata condivisa dall’intera amministrazione e da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, anche con i gruppi di opposizione. Un segnale di unità istituzionale nel nome di una personalità che ha saputo entrare profondamente nel cuore della comunità castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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