Nasce ’Belvedere Alex Zanardi’ Il luogo del cuore del campione

A Castiglione della Pescaia è stato inaugurato il ‘Belvedere Alex Zanardi’, un nuovo punto panoramico dedicato al campione. Il Comune ha deciso di intitolare questa area all’atleta, che ha avuto un ruolo importante nella comunità locale. La struttura si trova in una posizione elevata, offrendo una vista sulla costa e sul mare. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di autorità e cittadini, con l’obiettivo di celebrare la memoria e il contributo di Zanardi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui