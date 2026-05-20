Maurizio Sarri e il Napoli sembrano avvicinarsi a un nuovo accordo. Le parti stanno negoziando un contratto triennale, con il club che ha formulato un'offerta e l'allenatore che valuta la proposta. De Laurentiis, presidente della società, ha manifestato l'intenzione di trovare un'intesa. La trattativa si svolge mentre si attendono sviluppi ufficiali, senza comunicazioni ufficiali al momento. La possibilità di un ritorno di Sarri sulla panchina partenopea resta aperta, con incontri in corso tra le parti.

A Napoli è stato l’uomo dei sogni. E sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo averne vissuti tre d’amore intenso: i 91 punti, il bel gioco, la difesa di un popolo che sempre e comunque si è schierato dalla sua parte. Per tutti, da queste parti, era il Comandante. E ora il suo ritorno sembra essere un’opzione concreta. Prima, però, ci sarà da trovare un’intesa con Lotito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi, la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Già, perché il Napoli è pronto a garantire all’attuale tecnico della Lazio un contratto biennale, con opzione per la terza stagione, a circa 3,5 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Sarri, prove d'intesa. De Laurentiis ci prova, sul piatto un triennale

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