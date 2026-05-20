Maurizio Sarri è stato indicato come la prima opzione per allenare il Napoli, dopo aver dichiarato il suo desiderio di tornare. Nel frattempo, l’Atalanta, con un accordo di due anni e le stesse condizioni economiche, ha presentato un’offerta che rende più complicato il percorso per il club partenopeo. La situazione rimane in fase di sviluppo, con le parti coinvolte che valutano le rispettive posizioni e possibilità.

Maurizio Sarri ha promesso il ritorno al Napoli, ma l’Atalanta di Giuntoli offre due anni di contratto alle stesse cifre e complica tutto. Aurelio De Laurentiis vuole decidere nei prossimi giorni e nel frattempo valuta alternative al tecnico toscano. A proposito di Toscana, sullo sfondo resta viva la pista che porterebbe a Massimiliano Allegri. Sarri si è promesso al Napoli: ma Giuntoli insiste con l’Atalanta. Secondo il “Corriere della Sera”, Sarri si sarebbe promesso al Napoli. Tuttavia, Cristiano Giuntoli insiste per portarlo a Bergamo offrendo due anni di ingaggio alle stesse cifre. La situazione è tesa: il tecnico toscano ha dato il suo assenso alla società partenopea, eppure la controparte bergamasca non molla la presa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Sarri è la prima scelta: l’alternativa fa storcere il naso

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