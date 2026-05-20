Il club ha concluso le trattative per il contratto con Sarri, offrendo due anni di impegno più un’opzione. Come parte dell’accordo, è stato inserito anche il giocatore Mario Gila. Ora la decisione passa all’allenatore, che deve ancora comunicare se accetterà l’offerta o meno. La trattativa si è conclusa dopo un periodo di negoziazioni e si attende una risposta ufficiale da parte di Sarri. La questione riguarda dunque esclusivamente la volontà del tecnico di proseguire con questa squadra.

Il casting è finito, adesso la palla è in piedi a Maurizio Sarri. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, e l’immagine che usa per spiegare il momento è la più sarriana possibile: “ Il ds Manna ha costruito l’azione, De Laurentiis l’ha rifinita e ora tocca a Maurizio Sarri decidere in che porta fare gol”. La proposta: 2 anni più opzione, accontentato su tutto. Il Napoli ha accelerato nel momento in cui Antonio Conte ha comunicato l’intenzione di interrompere con un anno di anticipo. E la proposta che è uscita dagli incontri è quella che un allenatore reduce da una stagione da incubo alla Lazio può solo desiderare: contratto biennale con opzione sul terzo anno, e “ allenatore accontentato su tutto, anche sugli ultimi aspetti in bilico (tipo certi dettagli relativi allo staff)”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, l’offerta a Sarri è chiusa: 2 anni più opzione e Mario Gila in regalo

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