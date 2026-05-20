Nella notte a Scampia, quartiere di Napoli, si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, un edificio che era già in fase di demolizione. L’evento ha causato momenti di paura tra i residenti, mentre le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per valutare la situazione. La Vela Rossa fa parte di un progetto di riqualificazione del quartiere, e il crollo si è verificato durante le operazioni di demolizione in corso. Sono ancora in corso verifiche sulle cause dell’incidente.

Momenti di paura nella notte a Scampia, a Napoli, dove è crollata una parte della Vela Rossa, edificio già in fase di demolizione nell’ambito del piano di riqualificazione del quartiere. Il cedimento ha interessato il vano ascensore della struttura, disabitata da tempo e già parzialmente abbattuta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118. Non si registrano feriti. Una persona è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre alcuni residenti di una palazzina vicina, sfiorata dai detriti, sono stati evacuati in via precauzionale. Subito convocato il Centro di coordinamento soccorsi dal prefetto di Napoli Michele di Bari, mentre il sindaco Gaetano Manfredi ha riunito il Centro operativo comunale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, le immagini della Vela rossa di Scampia crollata al suolo

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Napoli, addio alla Vela Rossa di Scampia: al via l'abbattimento.

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