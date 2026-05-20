Napoli la pista Manna si congela per la Roma | la decisione

Il direttore sportivo del Napoli resterà in carica anche nella prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la conferma dell’incarico, mettendo fine alle voci di un possibile trasferimento alla Roma. La decisione è stata presa dopo un confronto tra le parti e non ci sono state ulteriori trattative in corso. La notizia viene annunciata in un momento in cui si era diffusa l’indiscrezione di un interesse della squadra capitolina per il dirigente.

Giovanni Manna resta al Napoli. De Laurentiis ha confermato il direttore sportivo per la prossima stagione, chiudendo definitivamente le porte al corteggiamento della Roma e archiviando una pratica che aveva iniziato a circolare nelle ultime settimane. Manna-Roma: la pratica archiviata da De Laurentiis. Secondo La Repubblica, il presidente azzurro ha blindato il suo uomo di fiducia in modo deciso. La Roma aveva provato a sondare il terreno, ma la risposta di Napoli è stata categorica: nessuna trattativa possibile. Manna continuerà a guidare il reparto tecnico partenopeo, proseguendo il lavoro già avviato in questa stagione. La decisione di De Laurentiis risponde a una logica precisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Nella giornata di ieri il Napoli, rappresentato dal direttore sportivo Giovanni Manna, ha avuto un colloquio telefonico - non è stato il primo - con un intermediario molto noto al fine di sondare la pista Sarri. In questo momento, l’allenatore della Lazio prende tem x.com

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