Napoli celebra la cultura dell’inclusione | nasce la Panchina della Gentilezza nel cuore della città

Nel cuore di Napoli è stata creata una panchina chiamata “Panchina della Gentilezza”, un nuovo simbolo dedicato all’inclusione e alla partecipazione della comunità. L’iniziativa si rivolge in particolare ai giovani, promuovendo il rispetto reciproco e la convivialità. La panchina rappresenta un punto di incontro e di dialogo tra residenti e visitatori, e intende rafforzare i legami tra le persone attraverso un gesto semplice ma significativo. La realizzazione ha coinvolto diverse realtà locali, che hanno collaborato alla sua installazione.

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Un simbolo di accoglienza, rispetto e partecipazione prenderà forma nel cuore di Napoli grazie a un’iniziativa che mette al centro i più giovani e il valore della comunità. Giovedì 21 maggio, alle ore 10.00, in Piazzetta San Giuseppe dei Nudi, gli alunni del Plesso Cairoli dell’Istituto Comprensivo 9° Cuoco-Schipa saranno protagonisti della realizzazione della “Panchina della Gentilezza”, un progetto dal forte significato educativo e sociale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli – Municipalità 2 e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, nasce con l’obiettivo di trasformare uno spazio urbano in un luogo simbolico capace di trasmettere un messaggio chiaro contro l’indifferenza, l’emarginazione e ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Napoli celebra la cultura dell’inclusione: nasce la “Panchina della Gentilezza” nel cuore della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nasce “Rainbow Lab”: arte, inclusione e cultura LGBTQIA+ nel cuore della CiociariaPrenderà oggi a Frosinone il progetto “Rainbow Lab”, un ciclo di eventi culturali e laboratoriali promosso da Arcigay Stonewall Frosinone APS,... La Reggia al Comicon Napoli con Menino: la mascotte sbarca nel cuore della cultura popLa Reggia di Caserta sarà protagonista al Comicon Napoli, uno dei principali festival internazionali dedicati alla cultura pop, in programma dal 30...