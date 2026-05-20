Il finale dell'anime di My Hero Academia non ha segnato la fine della serie, che continua a essere attiva con un nuovo personaggio. Nel frattempo, il franchise celebra il suo decimo anniversario, anche se uno dei progetti più rilevanti è stato definitivamente chiuso. Recentemente è stato diffuso un filmato speciale che mostra un salto temporale di otto anni, introducendo nuovi sviluppi nella storia e un personaggio mai visto prima. Questa novità apre nuovi scenari per il franchise e i suoi fan.

Mentre il franchise festeggia il suo decimo anniversario e uno dei progetti più importanti legati all'opera è stato spento definitivamente, spunta un nuovo filmato speciale incentrato su un salto temporale di ben otto anni. Quando tutti pensavano che l'episodio speciale "More" avesse chiuso per sempre la storia scritta da Kohei Horikoshi, lo studio Bones ha sparato l'ultima cartuccia: My Hero Academia torna con un altro anime, un episodio incentrato su un salto temporale in avanti e una prospettiva diversa da Midoriya. Eri diventa grande: ecco il nuovo anime senza Deku Ieri a mezzogiorno, ora giapponese, My Hero Ultra Impact ha chiuso i battenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - My Hero Academia, il finale dell'anime non era davvero la fine: la serie continua con un altro personaggio

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My Hero Academia Final Season did the IMPOSSIBLE

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