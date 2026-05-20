Mutter a Ravenna | un concerto d’oro per i suoi 50 anni di carriera
Una celebre violinista ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario di carriera con un concerto a Ravenna. L’evento ha visto protagonista un brano di Beethoven, scelto per segnare l’inizio di questo importante traguardo. Durante la serata, si è parlato del rapporto tra la musicista e la città, evidenziando come questa abbia influenzato il suo percorso professionale. La performance ha attirato un pubblico numeroso, con molti spettatori che hanno seguito da vicino la celebrazione.
? Punti chiave Come ha influenzato il legame con Ravenna la carriera della violinista?. Quale brano di Beethoven segnerà l'inizio del suo giubileo d'oro?. Perché la musicista ha scelto di rinunciare al cachet nel 2023?. Come si può accedere al concerto con sconti per i giovani?.? In Breve Programma include Beethoven e la Quinta Sinfonia di Mahler diretta da Vasily Petrenko.. Biglietti tra 22 e 80 euro con riduzioni per under 18 a 5 euro.. Navette gratuite Start Romagna dalla stazione alle 19:40 e alle 20:20.. Mutter sostenne la Romagna nel 2023 rinunciando al cachet dopo l'alluvione.. Domani sera alle 21 al Pala de André di Ravenna, la violinista Anne-Sophie Mutter inaugurerà la XXXVII edizione del Ravenna Festival celebrando i suoi 50 anni di carriera musicale insieme alla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Anne-Sophie Mutter apre la XXXVII edizione del Ravenna Festival Dal 21 maggio all’11 luglio si terrà il Ravenna Festival con un programma che supera le cento alzate di sipario e coinvolge oltre mille artisti. Tutte le informazioni al link: https://www.giornaledel facebook
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Anne-Sophie Mutter inaugura il Ravenna FestivalLa grande violinista domani sera alle 21 al Pala De André festeggia cinquant’anni di carriera con la Royal Philharmonic Orchestra . msn.com
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