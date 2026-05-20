Mutter a Ravenna | un concerto d’oro per i suoi 50 anni di carriera

Una celebre violinista ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario di carriera con un concerto a Ravenna. L’evento ha visto protagonista un brano di Beethoven, scelto per segnare l’inizio di questo importante traguardo. Durante la serata, si è parlato del rapporto tra la musicista e la città, evidenziando come questa abbia influenzato il suo percorso professionale. La performance ha attirato un pubblico numeroso, con molti spettatori che hanno seguito da vicino la celebrazione.

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