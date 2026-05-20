Mutonia salva | il consiglio comunale approva la delibera per il mantenimento del parco artistico
Il consiglio comunale di Santarcangelo ha approvato nella seduta di martedì, 19 maggio, una delibera che mantiene attivo il parco artistico di Mutonia. La decisione include anche una variazione di bilancio e l’adozione di un monitoraggio biennale riguardante il Piano urbano della mobilità sostenibile. La delibera riguarda specificamente la gestione e il finanziamento del parco artistico, senza prevedere modifiche alle strutture o alle attività in atto. La votazione ha visto il consenso della maggioranza dei presenti.
Il consiglio comunale di Santarcangelo martedì, 19 maggio, ha approvato la delibera per il mantenimento del parco artistico di Mutonia, la variazione di bilancio e il monitoraggio biennale del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).In apertura di seduta, il presidente del consiglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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