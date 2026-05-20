Museo chiuso da 7 anni L’Archeologico si schioda In estate appalto dei lavori

Dopo sette anni di chiusura, si prepara l’avvio dei lavori per il nuovo museo archeologico. La regione ha annunciato che durante l’estate sarà bandita la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riapertura dell’edificio. La procedura coinvolgerà diverse imprese e dovrebbe portare alla ripresa delle attività espositive e di ricerca nella struttura, che da tempo rimane inattiva. Questo passo segna un momento importante per il rilancio del sito e delle sue funzioni pubbliche.

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Finalmente in estate arriverà la gara per l’affidamento dei lavori per il nuovo il Museo Archeologico con i lavori affidati a settembre, dopo sette anni neri, con il complesso chiuso e con il disappunto di studiosi, appassionati e frequentatori dello spazio espositivo ospitato nel grande edificio della Malatestiana. Un’assenza pesante per il sistema culturale cesenate, che però guarda ormai al futuro: il nuovo allestimento è in fase avanzata di progettazione e l’apertura è prevista nei primi mesi del 2028, un anno che potrebbe segnare una svolta per più istituti culturali cittadini, insieme alla nuova Pinacoteca e alla possibile apertura della Casa della Musica a Palazzo Mazzini Marinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo chiuso da 7 anni. L’Archeologico si schioda. In estate appalto dei lavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stanziamento da 700mila euro per il museo civico archeologicoVia libera allo stanziamento di 700mila euro per avviare la progettazione di un nuovo museo civico archeologico. Memoria e diritti umani, studenti protagonisti per la Giornata dei giusti al museo archeologicoPremiati i lavori del concorso "Adotta un Giusto" con scuole della città e della provincia. Mosaico romano con vita marina e reti da pesca nel Museo Bardo di Tunisi, Tunisia reddit