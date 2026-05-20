Murales condiviso e camminata per chiudere la Slang Week

Si è conclusa la Slang Week, evento dedicato all’arte urbana e alla solidarietà giovanile. La manifestazione si è svolta con un murales condiviso, una camminata solidale, oltre a sessioni di fotografia, teatro e momenti di riflessione sulle fragilità degli adolescenti. Durante il festival sono stati coinvolti giovani artisti e partecipanti che hanno contribuito a creare un’atmosfera di confronto e partecipazione attiva. La giornata finale ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini e appassionati.

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Chiude la Slang Week, arte urbana, solidarietà e protagonismo giovanile per il gran finale del festival fra murales, camminate solidali, fotografia, teatro e riflessioni sulle fragilità adolescenziali. Dopo due settimane di eventi in tutta la Martesana, in città calerà il sipario sull’appuntamento dedicato alle politiche giovanili. La manifestazione, promossa da 12 Comuni dell’area nord-est della Città Metropolitana e nata dall’esperienza di Spazio Giovani Martesana, propone oltre 30 appuntamenti gratuiti rivolti ai ragazzi, intrecciando cultura, sport, creatività e partecipazione civica. L’edizione 2026 si presenta con un titolo che è anche un manifesto: " Slang Week – Spazi Liberi ai nostri giovani ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Murales condiviso e camminata per chiudere la Slang Week ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Slang Week". Il Festival per i giovaniPer tre settimane la Martesana si trasforma in palcoscenico delle politiche giovanili. Leggi anche: La Slang week a Cologno. Tra tornei di basket, teatro e il “Sirio open stage“ Murales condiviso e camminata per chiudere la Slang WeekChiude la Slang Week, arte urbana, solidarietà e protagonismo giovanile per il gran finale del festival fra murales, camminate ... ilgiorno.it Slang Week arriva a Pioltello: il gran finale del festival dei giovani tra street art, corsa solidale e fotografiaIl 23 e 24 maggio gli appuntamenti conclusivi del festival: sabato dalle 10 alle 20 al sottopasso di Limito per Street Art & Music, domenica al Parco della Besozza con ritrovo alle 15 per la Social Ru ... 7giorni.info