Munda in Notte Europea | visite guidate e ingresso a 1 euro
Durante la Notte Europea a Munda saranno organizzate visite guidate accessibili a tutti senza bisogno di prenotazione. L’evento prevede l’ingresso a un euro, e la biglietteria chiuderà alle ore 24. Le visite si svolgeranno in diverse fasce orarie durante la serata, con punti di partenza predisposti in vari luoghi della città. Non sono previsti limiti di partecipazione, e l’organizzazione invita i visitatori a presentarsi con un po’ di anticipo rispetto all’orario di chiusura.
? Domande chiave Come funzioneranno le visite guidate senza prenotazione?. A che ora chiuderà la biglietteria per l'evento?. Chi ha sostenuto questa iniziativa culturale internazionale?. Perché il museo ha scelto di aprire in orario serale?.? In Breve Apertura straordinaria sabato 23 maggio dalle ore 19 alle 23.. Visite guidate senza prenotazione programmate per le ore 20 e le 21.. Iniziativa coordinata dal Ministero della Cultura francese con supporto Unesco e Icom France.. Evento legato all'International Museum Day celebrato ogni anno il 18 maggio.. Il Museo Nazionale d’Abruzzo Munda aprirà le porte in serata sabato 23 maggio per celebrare la ventunesima edizione della Notte europea dei musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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