Munda in Notte Europea | visite guidate e ingresso a 1 euro

Durante la Notte Europea a Munda saranno organizzate visite guidate accessibili a tutti senza bisogno di prenotazione. L’evento prevede l’ingresso a un euro, e la biglietteria chiuderà alle ore 24. Le visite si svolgeranno in diverse fasce orarie durante la serata, con punti di partenza predisposti in vari luoghi della città. Non sono previsti limiti di partecipazione, e l’organizzazione invita i visitatori a presentarsi con un po’ di anticipo rispetto all’orario di chiusura.

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