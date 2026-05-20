Multe annullate a Fiumicino il Comune cancella i verbali finiti nelle cartelle esattoriali
Il Comune di Fiumicino ha deciso di annullare in autotutela alcuni verbali relativi a violazioni del Codice della strada, già inseriti nelle cartelle esattoriali gestite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La decisione riguarda specifici verbali che, in passato, erano stati notificati ai cittadini e successivamente trasmessi all'ente di riscossione. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente dal Comune e riguarda un numero limitato di verbali che sono stati cancellati dalle procedure di riscossione.
Fiumicino, 20 maggio 202 – Il Comune di Fiumicino annulla in autotutela alcuni verbali per violazioni al Codice della strada già finiti nelle cartelle esattoriali emesse dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione. È quanto stabilisce la determinazione dell’Area Polizia Locale n. 258 del 13 maggio 2026, inserita nel registro generale con il numero 2623 del 20 maggio 2026. Il provvedimento riguarda verbali di accertamento iscritti a ruolo e collegati a cartelle per le quali sono state presentate istanze di sgravio da parte dei contribuenti. L’elenco allegato non riporta in chiaro i dati personali degli interessati, nel rispetto della normativa sulla privacy. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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