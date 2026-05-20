Multe annullate a Fiumicino il Comune cancella i verbali finiti nelle cartelle esattoriali

Il Comune di Fiumicino ha deciso di annullare in autotutela alcuni verbali relativi a violazioni del Codice della strada, già inseriti nelle cartelle esattoriali gestite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La decisione riguarda specifici verbali che, in passato, erano stati notificati ai cittadini e successivamente trasmessi all'ente di riscossione. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente dal Comune e riguarda un numero limitato di verbali che sono stati cancellati dalle procedure di riscossione.

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