Mulina battaglia infinita Il concessionario fa ricorso e il recupero si allontana

L’ex ippodromo Le Mulina si trova al centro di una lunga disputa legale. Il concessionario ha presentato un ricorso, facendo slittare ulteriormente il recupero dell’area. La superficie interessata, di circa 95 mila metri quadrati, è soggetta a vincoli e necessita di interventi di riqualificazione. Situata nel parco delle Cacine, questa zona rappresenta uno dei poli verdi più apprezzati e contestati della città. La questione riguarda sia aspetti legali che di gestione dell’area, che resta in attesa di sviluppi concreti.

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