Mulina battaglia infinita Il concessionario fa ricorso e il recupero si allontana
L’ex ippodromo Le Mulina si trova al centro di una lunga disputa legale. Il concessionario ha presentato un ricorso, facendo slittare ulteriormente il recupero dell’area. La superficie interessata, di circa 95 mila metri quadrati, è soggetta a vincoli e necessita di interventi di riqualificazione. Situata nel parco delle Cacine, questa zona rappresenta uno dei poli verdi più apprezzati e contestati della città. La questione riguarda sia aspetti legali che di gestione dell’area, che resta in attesa di sviluppi concreti.
Prendete l’ex ippodromo Le Mulina. Una superficie di circa 95mila metri quadrati, vincolata e da riqualificare dalla prima all’ultima zolla di terra, all’interno di una delle aree verdi più belle e controverse della città, il parco delle Cacine. Metteteci una battaglia legale che dura, tra una cosa e l’altra, da oltre dieci anni. Poi aggiungeteci i tempi della burocrazia per la nuova concessione: tra variazione urbanistica per l’eventuale cambio di destinazione d’uso, bando di gara, aggiudicazione, lavori. Il risultato sarà un altro anno di attesa, ad essere ottimisti, per il recupero dell’area. Il Comune, che a marzo scorso ha avuto la... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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