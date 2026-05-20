Muggia nuova rampa al Bar Verdi | mobilità per disabilità e famiglie

A Muggia è stata completata una nuova rampa al Bar Verdi, destinata a migliorare l'accessibilità per persone con disabilità e famiglie. L'intera opera è stata finanziata senza contributi pubblici o privati. Questa modifica si inserisce in un intervento volto a eliminare le barriere architettoniche presenti nell’area. La realizzazione della rampa può incidere sulla viabilità verso il teatro della zona, anche se ancora non sono stati specificati eventuali cambiamenti alla circolazione stradale o ai percorsi pedonali.

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? Domande chiave Chi ha finanziato interamente l'opera per superare le barriere architettoniche?. Come influirà questo nuovo percorso sulla viabilità verso il teatro?. Perché questo intervento è considerato cruciale per i genitori dell'asilo?. Dove si estenderà il piano per eliminare gli ostacoli in città?.? In Breve Investimento di 19 mila euro sostenuto dall'imprenditore Henry Demarco.. Intervento inserito nel Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).. Lavori durati due anni dopo il bando pubblico di tre anni fa.. Percorso strategico tra il teatro e i giardini Europa vicino all'asilo.. Questa mattina a Muggia è stata inaugurata la nuova rampa per l’accesso al Bar Verdi, un intervento fondamentale per garantire mobilità alle persone con disabilità e alle famiglie con passeggini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muggia, nuova rampa al Bar Verdi: mobilità per disabilità e famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vitiano si mobilita per il defibrillatore: raccolta fondi al Bar Vecchio Mulino Leggi anche: "Rampa di Lancio", standup a Casa della Rampa