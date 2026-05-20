Mousiké Commenda | a teatro lo spettacolo scolastico tra distopia e inclusione
A Brindisi, l’istituto comprensivo Commenda ha organizzato uno spettacolo teatrale che rappresenta la conclusione dell’anno scolastico. L’evento si svolge in teatro e coinvolge gli studenti in un progetto che combina temi distopici e iniziative di inclusione. Questo appuntamento annuale è ormai diventato un momento atteso dalla scuola, che utilizza il teatro per valorizzare le capacità degli studenti e promuovere un’esperienza condivisa tra insegnanti e famiglie.
BRINDISI - L'appuntamento è diventato ormai un momento clou della chiusura dell'anno scolastico per l'istituto comprensivo Commenda di Brindisi. Domani, 21 maggio 2026, alle ore 19.00 presso il Nuovo Teatro Verdi, andrà in scena la quinta edizione dello spettacolo "???????????????" (Mousiké. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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