Mousiké Commenda | a teatro lo spettacolo scolastico tra distopia e inclusione

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi, l’istituto comprensivo Commenda ha organizzato uno spettacolo teatrale che rappresenta la conclusione dell’anno scolastico. L’evento si svolge in teatro e coinvolge gli studenti in un progetto che combina temi distopici e iniziative di inclusione. Questo appuntamento annuale è ormai diventato un momento atteso dalla scuola, che utilizza il teatro per valorizzare le capacità degli studenti e promuovere un’esperienza condivisa tra insegnanti e famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - L'appuntamento è diventato ormai un momento clou della chiusura dell'anno scolastico per l'istituto comprensivo Commenda di Brindisi. Domani, 21 maggio 2026, alle ore 19.00 presso il Nuovo Teatro Verdi, andrà in scena la quinta edizione dello spettacolo "???????????????" (Mousiké. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“La cantatrice calva”, lo spettacolo tra l'assurdo e il quotidiano al Pan Teatro di PalermoQuesta domenica, alle 18, in scena al Pan Teatro di Palermo un classico del teatro dell’assurdo: “La cantatrice calva” di Ionesco.

Leggi anche: Violenza di genere: al Teatro Puccini di Firenze spettacolo a sostegno delle vittime con lo spettacolo "Emilia"

mousiké commenda mousiké commenda a teatroMousiké Commenda: a teatro lo spettacolo scolastico tra distopia e inclusioneBRINDISI - L'appuntamento è diventato ormai un momento clou della chiusura dell'anno scolastico per l'istituto comprensivo Commenda di Brindisi. Domani, 21 maggio 2026, alle ore 19.00 presso il Nuovo ... brindisireport.it

Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi la seconda edizione del Mousiké CommendaBRINDISI- Il prossimo giovedì 20 aprile, presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi alle ore 19, si terrà la seconda edizione dello spettacolo realizzato dagli alunni dell’Istitito comprensivo Commenda ... brindisireport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web