Mousiké Commenda | a teatro lo spettacolo scolastico tra distopia e inclusione

A Brindisi, l’istituto comprensivo Commenda ha organizzato uno spettacolo teatrale che rappresenta la conclusione dell’anno scolastico. L’evento si svolge in teatro e coinvolge gli studenti in un progetto che combina temi distopici e iniziative di inclusione. Questo appuntamento annuale è ormai diventato un momento atteso dalla scuola, che utilizza il teatro per valorizzare le capacità degli studenti e promuovere un’esperienza condivisa tra insegnanti e famiglie.

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