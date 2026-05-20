Motoraduno dei Schicciabae a Mira domenica 24 maggio
Domenica 24 maggio si terrà a Mira il Motoraduno dedicato ai Cinquantini d’epoca, un evento organizzato dai membri del gruppo noto come “Schicciabae”. La manifestazione coinvolgerà appassionati di moto d’epoca, che si riuniranno per mostrare i loro veicoli e condividere la passione. L’appuntamento si svolgerà in un’area dedicata, con un programma che prevede l’esposizione delle moto e alcune attività collaterali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Domenica prossima, 24 maggio, è in programma il Motoraduno di Cinquantini d’epoca, simpaticamente chiamati “Schicciabae".Quella di quest'anno è l'11° edizione dell'iniziativa che, quest'anno, cambia sede da Dogaletto, località dove è nato il Motoclub e il motoraduno, a Mira centro. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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