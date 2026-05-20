Un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha presentato una richiesta per interrompere lo smantellamento di una mostra dedicata ai Riti della Settimana Santa. La mostra è stata allestita nella città e si occupa di illustrare le tradizioni e le celebrazioni di questo periodo. L’istanza è stata presentata in consiglio comunale, con l’obiettivo di preservare l’allestimento e garantirne la continuazione. La questione riguarda le modalità di gestione e la possibile modifica dell’esposizione in vista di future esigenze o interventi.

Tarantini Time Quotidiano Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano ha annunciato il deposito di una mozione urgente indirizzata al sindaco e alla giunta comunale per chiedere il blocco dello smantellamento della mostra dedicata ai Riti della Settimana Santa allestita a Palazzo D’Aquino. L’esposizione, ospitata nel giardino cinquecentesco della struttura e arricchita dalle opere del maestro Pietro Solito, avrebbe registrato oltre 5mila visitatori in poco più di un mese, senza campagne pubblicitarie dedicate. “Un grave errore strategico e un danno all’identità culturale della nostra città”, dichiara Stano, che contesta la decisione di destinare i locali ad altre attività. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mostra sui Riti della Settimana Santa, il M5S chiede di fermare lo smantellamento

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