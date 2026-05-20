Cosa: La mostra Cambellotti. Tutto diventa forma. Tessili e decorazione tra visione e materia, un percorso che fonde decorazione monumentale, sculture, grafica e una preziosa collezione tessile inedita.. Dove e Quando: A Roma, presso le suggestive Sale Cambellotti all’interno di Castel Sant’Angelo. Esposizione visitabile dal 20 maggio al 6 settembre 2026.. Perché: Per riscoprire l’opera di un grande maestro in occasione di un doppio anniversario (150 anni dalla nascita e cento dalla decorazione delle sale), ammirando per la prima volta i tessili che hanno ispirato il suo immaginario, in un allestimento reso unico da paesaggi sonori e progetti di accessibilità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mostra Cambellotti a Roma: Tutto Diventa Forma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chiara Scala a Roma: il colore diventa materia viva in mostra? Cosa scoprirai Come può il colore trasformarsi da semplice pigmento in materia viva? Chi ha curato il percorso espositivo nella galleria di Via...

“Oltre la forma”. Mostra personale di Erika Berra“Oltre la forma”: il colore come esperienza emotiva nella mostra di Erika BerraDal 16 al 24 aprile 2026, CHiAMaMilano ospita “Oltre la forma”, mostra...