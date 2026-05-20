Un trentunenne coinvolto in un episodio violento ha attirato l’attenzione delle autorità. La sorella ha affermato che in passato il ragazzo si dedicava a frequentare moschee e ad interessarsi alle criptovalute. Durante la perquisizione sono stati trovati diversi dispositivi elettronici, tra computer, tablet e smartphone. La famiglia ha riferito che in lui si manifestavano comportamenti inquietanti, e la polizia sta indagando sui motivi dietro le sue azioni.

Insultava i cristiani e lanciava anatemi contro la nostra società, «razzista e ipocrita», da cui pretendeva però riconoscimenti al suo talento. Era disoccupato, ma possedeva e utilizzava svariati tablet, quattro pc e almeno cinque smartphone, che a qualcosa saranno pur serviti. E data l’età (l’uomo ha 31 anni) è difficile immaginarli come semplici periodi di crisi di un giovane neolaureato alla ricerca del primo impiego. Se è vero che nel paesino di 6.000 anime della profonda provincia modenese in cui abitava da anni nessuno lo conosceva se non per la sua scontrosità e per i comportamenti spesso molesti con le ragazze, chi lo frequentava dai... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Moschee e cripto nella vita di Salim. La sorella: «Il male covava in lui»

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