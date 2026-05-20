Shafraz Naeem, sub maldiviano con trent’anni di esperienza nel settore, ha raccontato di aver esplorato una grotta marina nelle Maldive, affermando di non aver mai visitato la terza camera. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di inchieste riguardanti le morti avvenute nelle acque delle Maldive, dove si indaga sulle circostanze di alcuni incidenti subacquei. Naeem ha definito la vicenda come una tragedia annunciata senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulle modalità degli incidenti.

Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, esperto nell'esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive con 30 anni di esperienza subacquea, si è immerso nelle grotte delle Maldive «innumerevoli volte». Lui - come riporta il Daily Mail - è in grado di descrivere i terriibili ultimi istanti che il gruppo di cinque subacquei potrebbe aver vissuto, definendo la tragedia un «incidente annunciato». Nella trappola Giovedì è scattato l'allarme dopo che cinque italiani, tra cui madre e figlia, non sono riusciti a riemergere dopo aver tentato di esplorare le grotte a una profondità di circa 50... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Morti alle Maldive. «Sono stato nella grotta, ?ma mai nella terza camera. Una tragedia annunciata»: il racconto del sommozzatore esperto

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MORTI ALLE MALDIVE. SONO STATO NELLA GROTTA,. UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA: PARLA LESPERTO SUB

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