Morte Andrea Pinarello medici condannati a risarcimento di 1.3 milioni | Non dovevano dargli idoneità sportiva

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che due medici e una struttura privata devono corrispondere 1,3 milioni di euro ai familiari di Andrea Pinarello. La decisione riguarda la morte dell’atleta, avvenuta in seguito a un’assegnazione di idoneità sportiva. I giudici hanno ritenuto che i medici non avrebbero dovuto rilasciare tale certificato. La sentenza si basa sulle evidenze raccolte nel corso del procedimento legale.

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La Corte d’Appello di Venezia ha condannato due medici e una struttura privata a pagare 1,3 milioni ai familiari di Andrea Pinarello. L'imprenditore 39enne morì nel 2011 dopo una gara: per i giudici non avrebbe dovuto ottenere l’idoneità agonistica nonostante ci fossero chiari segnali cardiaci e dubbi clinici già emersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Andrea Pinarello, condannati due medici per la morte dell'imprenditore: 1,3 milioni ai familiari

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