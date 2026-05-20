È deceduta Yume, un’Akita giapponese donata nel 2012 a un leader politico da una prefettura del Giappone. La donazione è avvenuta come riconoscimento per l’assistenza fornita dalla Russia in seguito a un terremoto e a uno tsunami che colpirono il Giappone nel 2011. Yume era una femmina di questa razza, nota per essere stata un regalo ufficiale in un momento di solidarietà tra i due paesi. La sua morte è stata annunciata recentemente.

È morta Yume, la femmina di Akita giapponese donata nel 2012 a Vladimir Putin dalla prefettura di Akita come gesto di ringraziamento per l’aiuto inviato dalla Russia dopo il terremoto e lo tsunami che colpirono il Giappone nel 2011. L’animale aveva 14 anni ed era diventato negli anni una presenza simbolica nelle relazioni tra i due Paesi. Yume era stata consegnata a Sochi in occasione di un incontro tra Putin e l’allora primo ministro giapponese Shinzo Abe, ed è diventata da subito un “dono diplomatico”. Il suo nome, che in giapponese significa “sogno”, ne aveva rafforzato il valore simbolico. Negli anni successivi la cagnolina era comparsa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morta Yume, l’Akita donata dal Giappone a Vladimir Putin nel 2012

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