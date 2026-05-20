Moriremo insieme | tenta di trascinare l' ex ragazza verso i binari

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha tentato di trascinare l’ex fidanzata verso i binari, urlandole più volte "Moriremo insieme". Protagonista del terribile episodio un 26enne, che è stato arrestato dalla polizia a Pompei con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della giovane.L’intervento è avvenuto nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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