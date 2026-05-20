Morì poco prima di coronare il suo sogno | In gara alla 1000 Miglia in memoria di papà

Una donna ha deciso di partecipare alla rievocazione della 1000 Miglia, che si svolgerà dal 5 al 9 giugno e partirà da Brescia. La partecipazione rappresenta un impegno personale e morale nei confronti di suo padre, che aveva espresso il desiderio di correre questa gara. Pochi giorni prima dell'inizio dell'evento, è deceduta, impedendole di coronare il suo sogno. La sua presenza avrebbe dovuto essere simbolo di memoria e di rispetto per l'obiettivo condiviso con il genitore.

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"È un impegno morale che ho preso con mio padre" - dice Francesca Menozzi - sarò in gara nella rievocazione della 1000 Miglia che partirà da Brescia il 5 giugno, per tornarvi dopo cinque dure giornate. Ma glielo devo e lo farò in sua memoria, per chiudere un cerchio ideale". Così Francesca Menozzi, 28 anni, amministratrice dell’azienda di famiglia, la XT Insulation di Bibbiano, specializzata nella distribuzione di materiali isolanti termici, acustici e protezione del fuoco. Papà Gianluca, scomparso nel 2019 a seguito di una malattia che lo sconfisse dopo due anni di tribolazioni, era stato imprenditore a fianco del padre Ernesto e del fratello Andrea nella gestione della Termolan Bibbiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Morì poco prima di coronare il suo sogno: "In gara alla 1000 Miglia in memoria di papà" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Know the Entire Plot… So I Just Cling to the Future Empress Sullo stesso argomento Tare: “Modric voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Futuro? Per me rimarrà”La scorsa estate, a pochi giorni dalla nomina nel ruolo di direttore sportivo del Milan, l'allora neo-dirigente rossonero Igli Tare fece un blitz in... Leggi anche: Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia Dramma #Barcellona, il padre di Flick muore poco prima del Clasico. E lui sceglie di essere lo stesso in panchina x.com Una chitarra di Slash da 400 mila dollari, un poster autografato da John Lennon poco prima di morire: cimeli delle musica all’asta per 2 milioniLa chitarra di Slash, un poster autografato da John Lennon poche ore prima di essere ucciso, un microfono usato da Freddy Mercury, una giacca di pelle di George Michael: sono alcuni dei cimeli che ... corriere.it