A Monza apre una nuova boutique chiamata Legami Milano, situata in via Italia. L'investimento previsto per questa apertura è di circa 28 milioni di euro. La presenza di questa catena commerciale rappresenta un cambiamento nel tessuto commerciale della zona. Non sono stati annunciati piani specifici riguardo all'impatto sulle attività commerciali più piccole presenti nella stessa via. La nuova apertura si inserisce in un contesto di crescita commerciale nella zona centrale della città.

? Punti chiave Cosa porterà in via Italia questo colosso da 28 milioni di euro?. Come influirà l'apertura sulla sopravvivenza delle piccole botteghe monzesi?. Chi sono i nuovi assunti che lavoreranno nella boutique?. Quali prodotti attireranno i giovani tra il Duomo e il municipio?.? In Breve Brand fondato da Alberto Fassi con 1.400 dipendenti e 28 milioni di utili.. Offerta commerciale comprende oltre 5.000 prodotti tra cartoleria, casa e tecnologia.. L'apertura in via Italia genera nuove opportunità occupazionali per il territorio monzese.. L'ingresso del colosso internazionale sfida la sopravvivenza delle piccole botteghe locali.. Il nuovo punto vendita di Legami Milano aprirà a breve in via Italia a Monza, portando una ventata di novità nel cuore pulsante della città, tra il Duomo e la piazza del municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, arriva Legami Milano: nuova boutique in via Italia

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