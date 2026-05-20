Un uomo è stato condannato per aver partecipato a una rapina a mano armata in un distributore di carburante. Durante l'episodio, il rapinatore ha minacciato il dipendente con una pistola, che è stato anche aggredito fisicamente durante il colpo. La vicenda ha attirato l'attenzione per alcuni dettagli insoliti, come il movente ritenuto bizzarro dai giudici e le modalità con cui sono stati pianificati e portati a termine i fatti. La sentenza con la condanna è stata emessa in seguito al processo.

? Domande chiave Perché i rapinatori hanno aggredito fisicamente il benzinaio durante l'assalto?. Quale bizzarro movente ha spinto i complici a pianificare la rapina?. Come hanno fatto i carabinieri a risalire alla Citroen bianca utilizzata?. Perché il complice ha deciso di assumersi la responsabilità del piano?.? In Breve Il complice ha patteggiato la pena per recuperare 4000 euro di danni all'auto.. I rapinatori usavano una Citroen bianca con targa rubata a una Fiat Multipla.. L'aggressione è avvenuta alle ore 9:45 del 13 ottobre 2023 a Montefiascone.. La pistola usata è uno scacciacani rinvenuto nel ripostiglio di D.M.. Il tribunale di Viterbo ha condannato D. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefiascone: condannato per la rapina al benzinaio con la pistola

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