Montefiascone | 100 piante alle scuole per curare il territorio
A Montefiascone è stato avviato un progetto che coinvolge le scuole del territorio, con l’obiettivo di piantare cento piante. Le specie botaniche selezionate sono state condivise con le classi, che si occupano della cura e della manutenzione delle piante durante l’anno scolastico. Il progetto prevede l’interazione tra studenti e il mondo agricolo locale, con l’intento di avvicinare i giovani alle pratiche di tutela ambientale e alla conoscenza del territorio. La iniziativa si inserisce in un percorso di educazione ambientale promosso dall’amministrazione comunale.
? Domande chiave Quali specie botaniche sono state scelte per le classi?. Come influenzerà questo progetto il rapporto tra scuola e agricoltura?. Perché Coldiretti ha deciso di collaborare con l'amministrazione comunale?. Chi gestirà concretamente la cura di queste nuove piante?.? In Breve Partecipazione di Maria Beatrice Ranucci e Andrea Marconi di Coldiretti Viterbo.. Consegna di varietà botaniche come Sansevieria, Yucca, Chamaedorea e Schefflera.. Coinvolgimento degli istituti comprensivi Anna Molinaro e Santa Lucia Filippini.. Obiettivo di integrare tutela del paesaggio ed educazione civica nella Tuscia.. Cento piante per la salute sono state consegnate ieri agli studenti di Montefiascone, coinvolgendo diverse classi degli istituti comprensivi Anna Molinaro e Santa Lucia Filippini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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