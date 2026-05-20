Montefiascone | 100 piante alle scuole per curare il territorio

A Montefiascone è stato avviato un progetto che coinvolge le scuole del territorio, con l’obiettivo di piantare cento piante. Le specie botaniche selezionate sono state condivise con le classi, che si occupano della cura e della manutenzione delle piante durante l’anno scolastico. Il progetto prevede l’interazione tra studenti e il mondo agricolo locale, con l’intento di avvicinare i giovani alle pratiche di tutela ambientale e alla conoscenza del territorio. La iniziativa si inserisce in un percorso di educazione ambientale promosso dall’amministrazione comunale.

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