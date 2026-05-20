Montanari provoca | Revocare la cittadinanza a Salvini
Un politico ha proposto di revocare la cittadinanza a un altro esponente politico, in relazione a un episodio verificatosi a Modena. Le autorità giudiziarie stanno ancora conducendo le indagini sul caso, e non si prevedono conclusioni a breve termine. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha generato numerosi dibattiti sui social e nei media, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire i fatti.
Il rettore dell’università per Stranieri di Siena ha nuovamente messo nel suo mirino il ministro dei Trasporti: “Visto quello che pensa della Costituzione.” Le indagini per quanto accaduto a Modena sono ancora in corso e difficilmente verranno chiuse nel breve periodo, anche perché, al contrario di quanto i “difensori d’ufficio” dell’opinione pubblica hanno professato fin dall’inizio, la strage di Salim El Koudri non ha agito in conseguenza del suo disturbo psichiatrico. È vero che è stato in cura, ma per il gip le due cose non hanno un collegamento. Per il momento non gli è stato contestato il terrorismo ma sembra allontanarsi anche l’ipotesi del riconoscimento dell’infermità mentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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