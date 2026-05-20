Il prossimo evento Montalto in Corsa 2026 si terrà nella località di Montalto, con il punto di partenza situato nel centro del paese. La manifestazione prevede due modalità di partecipazione: una gara competitiva e una passeggiata libera, con percorsi che si differenziano per lunghezza e caratteristiche. La partenza per entrambe le attività sarà data dalla stessa area, ma i tracciati si divideranno successivamente, adattandosi alle diverse esigenze dei partecipanti.

? Domande chiave Dove si svolgerà esattamente il ritrovo per la partenza?. Come cambieranno i percorsi tra competizione agonistica e passeggiata libera?. Chi sono i partner tecnici che gestiranno la gara FIDAL?. Perché questa iniziativa punta a diventare un appuntamento fisso nel borgo?.? In Breve Ritrovo a Taverna di Montalto Uffugo in Via P. Borsellino dalle ore 09:00.. Percorso agonistico di 9 km con iscrizione obbligatoria tramite sito FIDAL.. Passeggiata non agonistica di 2 km con iscrizioni dirette sul posto.. Collaborazione tecnica tra associazione K42, Comitato Regionale Calabria FIDAL e Naturalmentebella.. Domenica 31 maggio 2026, Montalto Uffugo ospiterà la prima edizione di Montalto in Corsa, un evento sportivo che punta a coniugare il benessere fisico con la bellezza dei percorsi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montalto in Corsa 2026: sport e natura tra sfida e passeggiata

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