Montalto in Corsa 2026 | sport e natura tra sfida e passeggiata

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo evento Montalto in Corsa 2026 si terrà nella località di Montalto, con il punto di partenza situato nel centro del paese. La manifestazione prevede due modalità di partecipazione: una gara competitiva e una passeggiata libera, con percorsi che si differenziano per lunghezza e caratteristiche. La partenza per entrambe le attività sarà data dalla stessa area, ma i tracciati si divideranno successivamente, adattandosi alle diverse esigenze dei partecipanti.

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? Domande chiave Dove si svolgerà esattamente il ritrovo per la partenza?. Come cambieranno i percorsi tra competizione agonistica e passeggiata libera?. Chi sono i partner tecnici che gestiranno la gara FIDAL?. Perché questa iniziativa punta a diventare un appuntamento fisso nel borgo?.? In Breve Ritrovo a Taverna di Montalto Uffugo in Via P. Borsellino dalle ore 09:00.. Percorso agonistico di 9 km con iscrizione obbligatoria tramite sito FIDAL.. Passeggiata non agonistica di 2 km con iscrizioni dirette sul posto.. Collaborazione tecnica tra associazione K42, Comitato Regionale Calabria FIDAL e Naturalmentebella.. Domenica 31 maggio 2026, Montalto Uffugo ospiterà la prima edizione di Montalto in Corsa, un evento sportivo che punta a coniugare il benessere fisico con la bellezza dei percorsi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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