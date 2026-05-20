Montalbano Elicona | 500€ a ogni neonato per rilanciare le nascite

A Montalbano Elicona, è stato annunciato un bonus di 500 euro per ogni neonato nato nel comune, con l’obiettivo di incentivare le nascite. Possono richiederlo le famiglie che rispettano un limite di reddito stabilito dall’indicatore Isee, senza doverlo superare. Per evitare la restituzione della somma, i beneficiari devono rispettare un vincolo di residenza nel territorio comunale. Queste misure sono state introdotte per sostenere le nascite e rafforzare la popolazione locale.

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? Punti chiave Chi può richiedere il bonus senza superare la soglia Isee?. Come funziona il vincolo di residenza per non restituire i soldi?. Quali sono i tempi massimi per presentare la domanda in comune?. Perché il comune ha imposto un obbligo di permanenza biennale?.? In Breve Isee massimo 25 mila euro per accedere al contributo una tantum.. Domanda da presentare entro 90 giorni tramite Protocollo o Pec.. Obbligo di residenza a Montalbano Elicona per almeno 24 mesi.. Proposta dell'assessore Delia Gabriela Neculaita per contrastare lo spopolamento siciliano.. Il Consiglio comunale di Montalbano Elicona ha approvato all’unanimità il regolamento per il bonus natalità denominato Benvenuto alla Vita, stanziano un contributo di 500 euro per ogni nuova nascita o adozione nel borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano Elicona: 500€ a ogni neonato per rilanciare le nascite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montalbano Elicona prova a fermare lo spopolamento: arriva il bonus bebè da 500 euro per chi resta nel borgoUn contributo economico per aiutare le famiglie nei primi mesi dopo una nascita, ma anche un segnale politico e sociale contro lo spopolamento dei... Montalbano Elicona: 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico? Domande chiave Come verranno installati gli 82 elementi in cemento armato? Quali strade subiranno i lavori di consolidamento e rifacimento? Perché... Montalbano Elicona: via libera al bonus natalità Benvenuto alla Vita da 500 euroA Montalbano Elicona arriva un nuovo sostegno per le famiglie. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento del bonus natalità ... messina.gazzettadelsud.it