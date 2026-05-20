Montagne in Italia | a Termoli il confronto per salvarle dal declino

A Termoli si è svolto un convegno dedicato alla tutela delle montagne italiane, con l’obiettivo di individuare soluzioni pratiche per contrastare il declino delle aree montane. Durante l’incontro si è discusso di come i modelli abitativi innovativi possano contribuire a fermare lo spopolamento, oltre a valutare strategie concrete per rendere le zone interne più attrattive per residenti e visitatori. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di enti pubblici, associazioni e professionisti del settore.

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