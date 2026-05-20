Un'azienda piemontese ha sviluppato una tecnologia per la produzione di monoscocche realizzate su misura. La lavorazione avviene attraverso un metodo specifico che permette di adattare le scocche alle esigenze di ogni cliente. Questa soluzione si distingue per la precisione e la personalizzazione offerte, soddisfacendo richieste particolari nel settore. Il processo di produzione si basa su tecniche che garantiscono un risultato finale su misura, con attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati.

Fibra di carbonio e realizzazione su misura sono due concetti che difficilmente vanno d’accordo. Perlomeno se si vuole rimanere nell’ambito del monoscocca, la metodologia di realizzazione principe per le piattaforme in composito. Le peculiarità del “blocco unico”, in termini di rigidità e resistenza, ne fanno difatti la scelta principe. Ma conciliarla con una geometria “taylor made” ha sempre dato bei grattacapi. Non che le alternative manchino, rimanendo nell’ambito del composito. Ma si deve passare inevitabilmente per una struttura a più pezzi, e non monoscocca. Il primo storico esempio fu quello di Colnago con il C40, laddove una costruzione a elementi tubolari con congiunzioni in carbonio andava a sostituire quella totalmente in acciaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monoscocca su misura? La soluzione arriva da un'azienda piemontese

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