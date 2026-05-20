Negli ultimi mesi, in tutta Italia sono aumentate le sanzioni per chi utilizza monopattini senza targa. Le autorità stanno applicando multe più frequenti a chi circola senza dispositivi di identificazione, in conformità con le nuove normative. Le regole prevedono anche l’obbligo di casco e, a breve, l’introduzione dell’assicurazione. Queste misure mirano a regolamentare l’uso dei monopattini e a migliorare la sicurezza nelle strade cittadine.

Il casco obbligatorio, la targa identificativa e presto anche l’assicurazione: cambia il volto della mobilità urbana in Italia. Dal 16 maggio sono entrate in vigore le nuove norme per i monopattini elettrici, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e mettere fine al “Far West” della micromobilità. E i primi controlli nelle grandi città mostrano già un cambio di passo. A Milano, dove la Polizia locale ha intensificato le verifiche, in pochi giorni sono scattate oltre 150 multe tra assenza di casco e mancanza della targa. A Roma, invece, i controlli si sono concentrati soprattutto nelle zone più frequentate dai monopattinisti, dal centro storico ai Parioli, facendo emergere un dato allarmante: la crescita dell’utilizzo dei mezzi da parte di minori sotto i 14 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Monopattini, il Far West è finito: fioccano le multe in tutta Italia per chi circola senza targa

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