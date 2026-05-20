Monitoraggio aria in Val Bisagno | il Comune scrive al commissario per lo scolmatore

La Val Bisagno ha richiesto un intervento più mirato sulla qualità dell’aria nella zona. In risposta, il Comune ha deciso di scrivere al commissario incaricato della gestione dello scolmatore del Bisagno, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. La comunicazione riguarda l’esigenza di monitorare con maggiore attenzione i livelli di inquinamento e di adottare eventuali misure per migliorare la situazione ambientale. La questione viene discussa in un momento in cui la qualità dell’aria è al centro di numerosi approfondimenti pubblici.

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