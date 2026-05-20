Moltrasio perde La Vecchina | chiuso e ceduto lo storico bar gelateria del lago

Lo storico bar gelateria di Moltrasio, noto come “La Vecchina,” ha chiuso le sue porte e successivamente è stato venduto. La struttura, molto frequentata dai residenti e dai visitatori lungo il lungolago, aveva rappresentato un punto di riferimento per anni, offrendo gelati, torte fatte in casa e caffè con vista sul lago. La chiusura e la cessione sono state annunciate recentemente, ponendo fine a un’attività che aveva radici profonde nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui