Moltrasio perde La Vecchina | chiuso e ceduto lo storico bar gelateria del lago
Lo storico bar gelateria di Moltrasio, noto come “La Vecchina,” ha chiuso le sue porte e successivamente è stato venduto. La struttura, molto frequentata dai residenti e dai visitatori lungo il lungolago, aveva rappresentato un punto di riferimento per anni, offrendo gelati, torte fatte in casa e caffè con vista sul lago. La chiusura e la cessione sono state annunciate recentemente, ponendo fine a un’attività che aveva radici profonde nel territorio.
Per molti comaschi era una tappa fissa sul lago: una coppa di gelato, una fetta di torta fatta in casa, un caffè consumato guardando il via vai sul lungolago di Moltrasio. Ora però “La Vecchina”, storico bar gelateria del paese, ha chiuso i battenti.Anche su Google il locale compare infatti come. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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