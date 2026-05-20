Molto rumore per nulla di Shakespeare al Teatro di Cestello

Da venerdì 15 a domenica 24 maggio, per due fine settimana, dal venerdì alla domenica (feriali ore 20,45, domenica ore 16,45) sul palco del Teatro di Cestello, nell'Oltrarno fiorentino, va in scena il classico di Shakespeare "Molto rumore per nulla", per la regia di Iacopo Biagioni. Una commedia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Molto rumore per nulla”, la Compagnia teatrale Kabukista in scena al Teatro San MatteoDopo il primo appuntamento shakespeariano della stagione, Kabukista porta in scena Molto rumore per nulla, una delle commedie più amate del Bardo, in...

‘Molto rumore per nulla’, commedia portata in scena da Proscenio TeatroVenerdì 17 (ore 21), la stagione 2026 di Comacchio a Teatro prosegue con un grande classico da William Shakespeare, la commedia ‘Molto rumore per...

Molto rumore per nulla, la Compagnia teatrale Kabukista in scena al Teatro San MatteoDopo il primo appuntamento shakespeariano della stagione, Kabukista porta in scena Molto rumore per nulla, una delle commedie più amate del Bardo, in un allestimento nel quale si vuole esplorarne la m ... ilpiacenza.it

Shakespeare a Padova: gli studenti del Gregorianum portano in scena Molto rumore per nullaIl potere della parola, il confine sottile tra verità e inganno e l’energia contagiosa di quindici giovani attori universitari. Sono questi gli ingredienti di Molto rumore per nulla, la celebre commed ... difesapopolo.it