Molisano piano contro i patrimoni nascosti | nuova caccia ai beni

Un piano è stato avviato per individuare patrimoni nascosti e beni non dichiarati nel territorio. I nuclei di Campobasso e Isernia sono stati incaricati di svolgere attività di ricerca e verifica riguardo a eventuali patrimoni non segnalati. Il nuovo tavolo tecnico si concentrerà su soggetti che potrebbero possedere patrimoni di provenienza dubbia o non giustificata. Le operazioni interesseranno principalmente persone e aziende sospettate di aver nascosto beni o aver presentato dichiarazioni fiscali non accurate.

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? Punti chiave Come faranno i nuclei di Campobasso e Isernia a scovare i beni?. Chi sono i soggetti che verranno colpiti dal nuovo tavolo tecnico?. Quali metodi userà la Guardia di Finanza per tracciare i prestanome?. Come cambierà il recupero dei soldi sottratti alla collettività?.? In Breve Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Campobasso e Isernia gestiranno le indagini operative.. Accertamenti capillari su conti correnti e proprietà gestite tramite prestanome.. Tavolo tecnico dedicato per incrociare dati finanziari con sentenze passate in giudicato.. Obiettivo recupero risorse per l'Erario tramite analisi dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molisano, piano contro i patrimoni nascosti: nuova caccia ai beni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Caccia ai tesori nascosti. La più antica casa d’aste Caccia ai tesori nascosti con la più antica casa d’asteArezzo, 6 aprile 2026 – Un’occasione per riscoprire il valore nascosto tra le mura di casa. La decisione della conferenza dei sindaci sul piano operativo sanitario 2026-2028. La conferenza dei sindaci sosterrà legalmente il ricorso al Tar della Regione contro tagli e accorpamenti. #IoSeguoTgr x.com Termoli, via libera del consiglio comunale al ricorso al Tar contro il PosIl consiglio comunale di Termoli, riunito in seduta monotematica sulla sanità, ha approvato il ricorso al Tar Molise contro in Piano operativo sanitario. I consiglieri comunali con il sindaco Nicola B ... ansa.it Ricorso al Tar contro il piano sanitario dei commissari, i sindaci fanno fronte comuneSi è riunita questa mattina, nella Sala della Costituzione a Campobasso, la Conferenza dei Sindaci alla presenza del Presidente della […] ... ecoaltomolise.net