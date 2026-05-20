È iniziato il processo di rilancio del piano di sviluppo della cooperativa Molini Popolari Riuniti. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda interventi specifici per migliorare la produzione e la distribuzione dell’azienda. La cooperativa, con sede in una città dell’Umbria, ha avviato le procedure necessarie per attuare il piano, coinvolgendo diverse figure interne ed esterne. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata riguardo ai dettagli economici o alle tempistiche precise del progetto.

UMBERTIDE - Via al rilancio del piano di sviluppo della cooperativa Molini Popolari Riuniti con interventi strategici e investimenti nei centri di stoccaggio di Castiglione del Lago, Perugia (Colombella) e Spoleto, "infrastrutture fondamentali per la conservazione dei cereali e funzionali allo sviluppo delle attività". Ulteriori risorse saranno destinate all’ ampliamento del panificio di Corciano e all’ aggiornamento tecnologico degli impianti produttivi, con ricadute positive anche sul piano occupazionale. Sono solo alcuni punti emersi dall’assemblea dei soci della Molini popolari Riuniti che ha approvato il bilancio di esercizio 2025 con un fatturato che si attesta a 93,5 milioni di euro, con un reddito operativo di circa 3 milioni e un cash flow pari a 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molini Popolari Riuniti. Via al piano di rilancio

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