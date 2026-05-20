Molesta i passanti insieme ad altri amici ubriachi ma non doveva essere in Italia
Un uomo ubriaco si trovava in un grande parco cittadino insieme ad altri amici, disturbando i passanti. Su di lui pendeva un decreto di espulsione, ma si trovava comunque nel paese. Durante la presenza nel parco, ha molestato le persone che passavano, mentre gli altri amici si comportavano in modo simile. La polizia è intervenuta e ha identificato l’uomo, che è stato successivamente portato via per le verifiche del caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel parco in quel momento.
Era nel grande parco cittadino insieme a quattro persone, ma su di lui pendeva un decreto di espulsione. La scoperta lunedì scorso, da parte della polizia locale di Seregno, allertata da alcuni cittadini per la presenza nel Parco XXV Aprile di alcune persone ubriache e moleste. Il primo decreto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Caught husband with an illegitimate child, I laughed as I made him go bankrupt instantly!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il 38enne che insospettisce i passanti: la locale scopre che non doveva essere in Italia
Molesta i clienti di un locale ma doveva trovarsi ai domiciliari, poi aggredisce i carabinieri e li ferisce: arrestatoI Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla...