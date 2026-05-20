Molesta i passanti insieme ad altri amici ubriachi ma non doveva essere in Italia

Un uomo ubriaco si trovava in un grande parco cittadino insieme ad altri amici, disturbando i passanti. Su di lui pendeva un decreto di espulsione, ma si trovava comunque nel paese. Durante la presenza nel parco, ha molestato le persone che passavano, mentre gli altri amici si comportavano in modo simile. La polizia è intervenuta e ha identificato l’uomo, che è stato successivamente portato via per le verifiche del caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel parco in quel momento.

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