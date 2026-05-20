Il premier indiano si trova a Roma per incontrare il presidente del Consiglio italiano. Tra i temi principali sul tavolo ci sono l’obiettivo di raggiungere 20 miliardi di euro di interscambio commerciale entro il 2029 e la questione Iran. Durante l’incontro si discuterà anche di rafforzare la cooperazione in settori come difesa, commercio, ricerca, investimenti, intelligenza artificiale, oltre a temi legati al contrasto del terrorismo e del traffico di esseri umani.

I due parleranno anche del rafforzamento della cooperazione su difesa, commercio, ricerca, investimenti, intelligenza artificiale e contrasto al terrorismo e al traffico di esseri umani Il premier indiano Narendra Modi è a Roma per un incontro con Meloni. Sul tavolo l'obiettivo di un intersca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Modi a Roma per incontro con Meloni, sul tavolo l'obiettivo di 20 mld€ di interscambio commerciale entro il 2029 e l'Iran

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Meloni-Modi, l'India globale e l'Europa strategica: lo speciale Adnkronos

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