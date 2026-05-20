Modi a Roma Adnkronos in diretta | lo speciale con Terzi Talò e gli esperti dall' India

Nel pomeriggio del 20 maggio, il premier indiano sarà a Roma per una visita ufficiale. L'evento sarà seguito in diretta dall'agenzia di stampa, con uno speciale che includerà interventi di figure istituzionali e di esperti provenienti dall'India. Durante l'incontro, sono previsti colloqui tra i rappresentanti dei due paesi e la firma di eventuali accordi. La visita si inserisce in un calendario di incontri diplomatici e si svolgerà in un contesto di relazioni bilaterali già avviate da tempo.

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(Adnkronos) - La visita di Narendra Modi a Roma, in programma il 20 maggio, è un appuntamento che va ben oltre il protocollo diplomatico. Per la prima volta un premier indiano arriva a Palazzo Chigi per un incontro bilaterale dedicato con Giorgia Meloni: sul tavolo ci sono il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), la cooperazione nella difesa e la co-produzione industriale, la sicurezza energetica e la transizione verde. Adnkronos seguirà l'incontro in diretta, a partire dalle 13, con la conduzione del vicedirettore Giorgio Rutelli e le analisi di cinque ospiti di primo piano: Giulio Terzi di Sant'Agata — Presidente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea del Senato, già ministro degli Affari Esteri e ambasciatore presso le Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Modi a Roma, Adnkronos in diretta: lo speciale con Terzi, Talò e gli esperti dall'India ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni-Modi, l'India globale e l'Europa strategica: lo speciale Adnkronos Sullo stesso argomento Modi a Roma da Meloni: si consolida la cooperazione tra Italia e IndiaHa scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi. Modi a Roma, Adnkronos in diretta: lo speciale con Terzi, Talò e gli esperti dall'India x.com Modi a Roma, cinque italiane incantano con le danze classiche indiane: lo spettacolo ‘Trigalbandi’(Adnkronos) – In occasione della visita a Roma del premier indiano Narendra Modi, l’accoglienza della comunità indiana in Italia ... cremonaoggi.it Modi a Roma, Adnkronos in diretta: lo speciale con Terzi, Talò e gli esperti dall'IndiaLa visita di Narendra Modi a Roma, in programma il 20 maggio, è un appuntamento che va ben oltre il protocollo diplomatico. Per la prima volta un premier indiano arriva a Palazzo Chigi per un incontro ... adnkronos.com