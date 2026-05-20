A Modena, l’arcivescovo ha commentato la recente strage, definendola come il risultato di un episodio di solitudine. Contestualmente, un quotidiano cattolico ha criticato le accuse di una campagna di odio proveniente da forze politiche di destra, evidenziando come l’odio non si manifesti solo attraverso atti violenti come l’uso di armi o veicoli. La discussione si concentra sulle interpretazioni delle cause e delle responsabilità legate agli eventi tragici, senza entrare nel merito di eventuali collegamenti o responsabilità concrete.

L’odio non è quello di chi si arma di coltello e sale su un’auto per usarla come strumento di morte. Salim El Koudri è semplicemente un ragazzo solo. Un ragazzo che sarebbe dovuto essere accompagnato dalla comunità e che invece è stato abbandonato a sé stesso. Per il quotidiano dei vescovi, quei corpi a terra nel centro di Modena sono frutto della «fragilità senza rete» provata da El Koudri. «La capitale italiana del volontariato 2026», scrive Avvenire, «sta reagendo, non ci sta a subire speculazioni politiche, a sentir parlare di jihadismo, di problemi di sicurezza e integrazione, di remigrazione, sentendo risuonare slogan fuori luogo come la proposta di togliere la cittadinanza a una persona di seconda generazione». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Modena, l’arcivescovo «minimizza» la strage: «Solamente frutto della solitudine»

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