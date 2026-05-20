Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha confermato il fermo di Salim El Koudri, accusato di aver investito con l’auto diverse persone nel centro storico. La decisione ha portato alla sua detenzione in carcere, dove rimarrà in isolamento psichiatrico. La vicenda riguarda l’incidente avvenuto recentemente nel centro della città, che ha coinvolto numerosi pedoni. La procedura legale prosegue per chiarire le circostanze dell’accaduto e le condizioni dell’indagato.

Il Gip di Modena ha convalidato il fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto con l’ auto decine di persone nel centro storico della città, disponendo la custodia cautelare in carcere. Al termine dell’udienza, la difesa ha annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica, mentre il giudice ha ordinato che l’uomo venga sottoposto a un periodo di osservazione delle sue condizioni mentali, con l’eventuale trasferimento in strutture penitenziarie specializzate. Esclusa l’aggravante del terrorismo. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, mentre la Procura non ha contestato né l’aggravante del terrorismo né quella dell’odio razziale o della premeditazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, El Koudri rimarrà in carcere in isolamento psichiatrico

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