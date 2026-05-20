Nella serata di ieri, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di un uomo di 31 anni coinvolto in un episodio avvenuto nel centro di Modena, in cui otto persone sono state ferite. L’uomo aveva investito alcuni passanti con la sua auto e tentato di colpirne altri con un coltello. La procura ha deciso di non contestare l’accusa di terrorismo né quella di premeditazione. La sua permanenza in carcere è stata quindi confermata.

È stato convalidato ieri sera dal giudice per le indagini preliminari l’arresto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato ha ferito otto persone investendole con la sua auto e cercando di colpirne altre con un coltello, nel centro di Modena. Il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo alcune ore dall’udienza preliminare, svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale l’avvocato di El Koudri, Fausto Gianelli, non si era opposto alla richiesta della Procura. Per il 31enne, l’accusa è di strage, con l’aggravante delle lesioni gravissime. Non sono state invece chieste dalla procura le aggravanti della premeditazione e del terrorismo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Modena, confermato il carcere per Koudri. Ma la procura non contesta il terrorismo e la premeditazione

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