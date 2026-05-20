Moda | sciopero gruppo Kering a Scandicci Per i sindacati partecipazione del 100%
Nella giornata odierna, i lavoratori del gruppo Kering a Scandicci hanno aderito in modo quasi totale allo sciopero indetto dai sindacati. La partecipazione è stata quasi del 100%, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, che hanno espresso soddisfazione per la risposta dei dipendenti. La protesta si è concentrata sulle condizioni di lavoro e sui temi della sicurezza. L'adesione massiccia ha portato alla sospensione di alcune attività presso il sito produttivo.
La manifestazione ha visto centinaia di lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati sfilare a Scandicci. Davanti alla sede della Kering Italia della Toscana hanno parlato le segreterie nazionali della Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil: “Una piazza piena di persone qui oggi per testimoniare che il comportamento di Kering è inaccettabile. Scioperiamo per i licenziamenti in Alexander McQueen, per il rifiuto dell’azienda di confrontarsi con le parti sindacali per trovare soluzioni alla riallocazione delle maestranze o fare ricorso agli ammortizzatori sociali, per l’indisponibilità del Ceo Di Meo a condividere il piano di riorganizzazione del Gruppo con le parti sociali, oltre che con gli investitori”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Oggi #sciopero Gruppo #Kering #20maggio contro i licenziamenti in #AlexanderMcQueen e la mancata condivisione del piano di riorganizzazione Manifestazioni a #Firenze e sui territori Tra i brand #Moda #Gucci #Balenciaga #BottegaVeneta #SaintL x.com
Filctem-Cgil Nazionale. Hans Zimmer · F1. #Moda domani #20maggio #sciopero delle #lavoratrici e dei #lavoratori del Gruppo #Kering. Sempre domani manifestazioni a #Firenze e a #Novara. #Sindacati:Mai discusso il piano di riorganizzazione. Inacc - Facebook facebook
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